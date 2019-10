Beregner at vannlekkasjene påfører kommunene 350 millioner i faktiske kostnader

– Det er ikke realisme i å beregne null lekkasje. Det vil være nesten umulig å ha et anlegg uten lekkasjer, og det vil også bli så dyrt at det ikke vil være mulig å finansiere, sier direktør Thomas Breen i interesseorganisasjonen Norsk Vann.

Tall fra SSB viser at hver tredje liter vann fra norske vannverk ikke når fram til abonnentene, men renner ut i sanden på grunn av lekkasjer i vannledningene. I fjor rant 209 millioner kubikkmeter vann ut i grunnen. Vannbransjen i Norge har et mål om å ha en lekkasjeandel på rundt 20 prosent, og direktøren vier til at null lekkasje er et urealistisk mål.