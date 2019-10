Disse prosjektene får tilskudd for å stoppe ekstremisme

I alt 41 prosjekter fordelt på 25 kommuner er tildelt 12,8 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg får KS Agder 800.000 kroner for videreføring av samarbeidsprosjektet «PLATTFORM».

Oversikten viser at kommunene, i likhet med tidligere år, ønsker å bruke tilskuddet til kompetanseheving for ansatte i førstelinjen. Årets søknader viser også at flere kommuner ser det som hensiktsmessig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.