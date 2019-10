Flertallet kastet styret i FNB Sandnes – styret nekter å gå av

Et flertall på 14 mot 10 stemte tirsdag kveld for mistillit til styret, men styret nektet å trekke seg. De viste, ifølge Stavanger Aftenblad, til FNB Sandnes’ vedtekter.

– De nåværende tillitsvalgte valgte, på tross av mistilliten, å benytte seg av vedtektenes paragraf 3 som sier at de «kan kreve å sitte i sine verv frem til 2023», og ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å vike sete, heter det i en uttalelse fra styret via en advokat.

Den tidligere styrelederen Bob Roth, som ba styret om å kalle inn til møtet, reagerte på at styret nektet å tre av.

– Det som har skjedd i dag, er uhørt. Vedtektene som ble laget, gjaldt for dem som deltok i fjor. De kan ikke brukes på et nytt valgt styre, fordi vedtektene ble satt i fjor, sa han etter at møtet ble hevet.

FNB-leder Frode Myrhol sier at han ikke er overrasket over flertallets beslutning, men at han er sjokkert over at styret bruker vedtekter for å bli sittende.

– Det hører ikke hjemme noen plass. Det er merkelig at noen som ikke har tillit blant medlemmene i en organisasjon påberoper seg retten til å sitte videre, sier Myrhol.

