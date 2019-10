Vil bruke mindre på å forebygge flom og skred

Totalt vil regjeringen bruke 505 millioner kronene over Olje- og energidepartementets (OEDs) budsjett på tiltak for å forebygge skader som følge av flom og skred. I tillegg kommer 60 millioner kroner til sikringstiltak i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

Av de 505 millioner kronene kanaliseres 337 millioner kroner via Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Dette er omtrent som i år, når en tar hensyn til lønns- og prisvekst.