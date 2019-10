FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes

Det kommer ifølge Rogalands Avis fram i en pressemelding mandag morgen.

Alexandra Eva Lind ble få dager etter valget i starten av forrige måned ekskludert av partiets lokallag, noe som fikk partiledelsen sentralt til å reagere kraftig.

Partiet sentralt svarte med å ekskludere Hov og Moen. Etter et møte mellom partene, er eksklusjonen gjort om til en advarsel.

«Grunnlaget for dette er at de har beklaget eksklusjonen av Alexandra Eva Lind, samt at de har beklaget at samarbeidet med det sentrale styret har vært for dårlig. Ellen Karin Moen og John Hov vedkjenner seg også at det sentrale styret har styringsrett over de lokale styrene, også FNB Sandnes. Det sentrale styret beklager også at kommunikasjonen mellom det sentral styret og FNB Sandnes har vært for dårlig. Med dette er tilliten mellom disse to og det sentrale styret opprettet», heter det i pressemeldingen.

(©NTB)