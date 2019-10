Foreldre med besøksforbud lagt til i skole-app

Svikten omfatter blant annet tre barn som bor på hemmelig adresse og ti barn som har familieforhold som gjør at foreldrene ikke skulle ha noen informasjon om barna, skriver Bergens Tidende.

Bergen kommune begynte å bruke appen i høst. Den skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

– Vondt

Personopplysningene lastes inn direkte fra Folkeregisteret. Der fremkommer imidlertid ikke opplysninger om besøksforbud, barnevernstiltak eller lignende, så dette måtte legges inn manuelt. Da personopplysningene fra Folkeregisteret skulle oppdateres etter en måned, la de seg oppå de manuelle endringene som var gjort. Dette ble oppdaget tre måneder senere da en mor så at faren til barnet lå inne i appen.

– At vi har gitt ut opplysninger til foreldre som ikke skulle hatt det, er svært beklagelig. Det føles krevende og vondt at det har oppstått en ny hendelse, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK.

Det viste seg senere at ingen av foreldrene som ikke skulle ha tilgang på opplysningene, hadde logget seg på appen. Men i ti av familiene hadde foreldre fått brev med info om hvilken skole barnet gikk på.

Kommunen har holdt saken hemmelig til nå på grunn av risikoen for de involverte familiene. Datatilsynet er varslet om saken, ifølge Bergen kommune.

Datatilsynet bekymret

Fagdirektør Knut Kaspersen i Datatilsynet kan foreløpig ikke kommentere saken, men sier på generelt grunnlag at fokuset på personvern skal være ekstra høyt når barn er involvert.

Han sier at Datatilsynet trolig sender ut et krav om redegjørelse til kommunen i løpet av denne uken. Kaspersen er bekymret for barn og unges personvern.

– Når mindreårige er involvert kan det akselerere alvorlighetsgraden. Det er så mange avvik når det gjelder skoler rundt om i landet at det er helt utrolig, sier han til BT.

