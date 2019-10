Høyre åpner eksklusjonssak mot politiker i Ørland

– Det er ikke snakk om mobbing eller trakassering i det hele tatt. Denne saken handler om at jeg har kritisert ordføreren i Ørland for deres massive låneopptak de siste to årene, og dette har vært politisk kritikk. Men det er tydelig at enkelte deler av partiet kan man ikke leve med kritikk, og dette mener jeg er udemokratisk, sier Einar Aaland til Kommunal Rapport.

Både Fosna-Folket og Adresseavisen skriver om saken, og det vises til at Høyre i Ørland 14. oktober skal ta stilling til om Bjugn-politiker Einar Aaland skal ekskluderes fra partiet. Ifølge Adressa blir Aaland beskyldt for blant annet å ha mobbet og trakassert partikollega og Ørland-ordfører Tom Myrvold. Dette skal blant annet ha ført til at Myrvold varslet mot Aaland tidligere i vår.