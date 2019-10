Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen

Lørdag trakk KrF seg fra forhandlingene som har pågått i en måneds tid med Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre.

Partiet hadde søndag en uformell samtale med Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frp og Pensjonistpartiet.

Avventer avklaring fra Sp

Før samtalene kan gå over til reelle forhandlinger, må imidlertid Senterpartiet avklare sin posisjon. Både blå og rød side er avhengig av støtte fra Sp for å få flertall. Partiet var invitert til samtalene, men ønsket ikke å delta.

Hove sier til NRKs Politisk kvarter at han har forståelse for at Senterpartiet må forankre retningsvalg i eget parti. Samtidig håper han på en rask prosess slik at man kommer videre.

– Det er så mye som er uavklart. Det er selvfølgelig beklagelig overfor bergenserne over en måned etter valget. Samtidig er det jo en mulighet til å finne en god, konstruktiv løsning på høyresiden, sier Hove.

Støtter verken Ap eller Høyre

Det har gjennom helgen vært uvisshet knyttet til hvor Senterpartiet står, skriver Bergens Tidende. Partiet støtter verken et Høyre-ledet eller et Ap-ledet byråd.

Gruppeleder Ove Sverre Bjørndal understreker overfor avisen at bystyregruppen har vedtatt at de ikke ønsker å innlede forhandlinger med Høyre.

Samtidig sa partiet før helgen nei til nye muligheter til forhandlinger med Arbeiderpartiet på grunn av uenighet om løsninger for Bybanen. De har imidlertid vært åpne for å støtte en Ap-ordfører gjennom et valgteknisk samarbeid, uten at det ligger noe mer politikk i det.

– Vår støtte dreide seg kun om ordføreren, sier Bjørdal.

Hove mener den rødgrønne siden har brukt «uhorvelig lang tid» på forhandlinger, uten å bli enige.

Han håper nå å få overtalt Senterpartiet til å møte partiene på borgerlig side for å kunne konkludere raskt på om de går videre i forhandlinger om en politisk plattform.

Rødgrønn enighet i Oslo

MDG, Ap og SV i Oslo legger fram sin politiske plattform til uka – etter rundt én måned med byrådsforhandlinger, melder Aftenposten.

Ifølge Aftenposten har Høyre strukket seg langt for Miljøpartiet De Grønne i forsøk på å få dannet et alternativt byråd i Oslo, men har ikke fått gehør, ifølge avisas kilder i Venstre og Høyre.

20. september begynte MDG, SV og Ap byrådsforhandlingene. Torsdag var siste planlagte dag for møter i forhandlingsutvalgene før resultatet skal godkjennes av partienes fylkesledelser i Oslo. Ifølge Aftenposten vil avtalen bli presentert i løpet av kommende uke, ettersom MDG har takket nei til både Venstres og Høyres samarbeidsinvitasjoner.

Søndag sier byrådslederkandidat og gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), til avisa at partiet har tilbudt MDG å støtte et sentrumsbyråd uten Høyre.

Et slikt byråd med kun 15 representanter ville likevel ha vært avhengig av Høyres støtte for å få flertall for budsjettet, og forutsetningen var derfor Høyre-gjennomslag i flere saker, blant annet at private aktører ikke skal stenges ute fra omsorg- og barnehagedrift

