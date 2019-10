KLP ekskluderer fem oljesandselskaper

Fra nå av vil ikke KLP investere i selskaper som har over fem prosent av inntektene sine fra oljesand.

Det kommer etter at de i mai valgte å droppe investeringer i kullselskaper.

– Vi fortsetter å redusere eksponeringen mot selskaper som er involvert i aktiviteter som ikke er i tråd med togradersmålet fra Parisavtalen, og velger nå å gå helt ut av oljesand. Utvinning av oljesand er like skadelig for klima og miljø som kull. Ved å være helt fri for kull og oljesand sender vi et sterkt signal om hvor viktig det er å skifte fra fossil til fornybar energi, sier Marte Siri Storaker, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, i en pressemelding.

KLP skriver at grunnen til at de har satt grensen for inntektene fra oljesand til fem prosent, er at det er vanskelig å ha nøyaktig informasjon fra selskaper om alle inntekter under dette nivået til enhver tid.

Selskapene som nå utelukkes, er Cenovus Energy, Suncor Energy, Imperial Oil (CompagniePetroliere Imperiale LTEE), Tatneft’ PAO og Husky Energy Inc.

