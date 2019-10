Kommunestyret i Evenes godkjenner årets valg tross mange avvik

Et flertall på 13 av kommunestyrets medlemmer stemte for å godkjente valget under det første konstituerende møte tirsdag.

Nordlandskommunen Evenes ble satt ettertrykkelig på kartet etter årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. En rekke feil og avvik, inkludert tolv stemmer uten offentlig stempel og elleve stemmer flere enn det var kryss i manntallet, ble avdekket i kjølvannet av valget.

Det nye kommunestyret i kommunen valgte tirsdag likevel å godkjenne valget til tross for at kommunens valgstyre opprinnelig hadde innstilt på at valget måtte underkjennes. Siden innstillingen har imidlertid et flertall av valgstyret, inkludert ordfører Sisilja Viksund (H), snudd i saken.

Viksund uttalte at hun og et flertall av valgstyret endret mening etter at Valgdirektoratet gjorde oppmerksom på at de ikke hadde hjemmel til å underkjenne valget. Dette fordi feilene og avvikene ikke har ført til endring i mandatfordelingen eller ikke har vært mulig å rette opp.

– Det har vært gjort mange feil, og det har vært tydelig at administrasjonen ikke har hatt gode nok kunnskaper om datasystemet vi bruker under valget. Men det er ingen ting som tyder på at noe er gjort med viten og vilje, og det er ingen spor av juks, uttalte Viksund.

