Fylkesmannen opphever vedtak i varslingssaken i Eidskog

– Vi får bekreftet at rådmannen er inhabil og at vedtaket om å sende deler av varslingssaken tilbake til rådmannen er ugyldig. Nå får vi muligheten til en korrekt saksbehandling av saken, og det er viktig for tilliten til hvordan kommunen har behandlet saken, sier Hilde Sørli i Eidskog Venstre.

Sammen med Høyre og Frp har de klaget saken til Fylkesmannen Oslo og Viken, og de får delvis medhold i sin klage.