Kystfylker kniver om støtte til klimavennlige hurtigbåter

For første gang er det utlyst egne tilskuddsmidler til prosjekter som kan få ned de høye klimautslippene fra hurtigbåtene. Stortinget bevilget i sommer 25 millioner kroner til formålet gjennom en ny, midlertidig tilskuddsordning, lagt under Miljødirektoratets Klimasats-ordning (se faktaboks).

– Hurtigbåtene er den mest miljøfiendtlige transportformen vi har. De har store klimautslipp, men også et stort potensial for å redusere dem. Regjeringen prioriterer grønn skipsfart. Vi har også fått entydige tilbakemeldinger fra fylkeskommunene på at det er viktig å prioritere dette, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet til Kommunal Rapport.