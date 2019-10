Lærer får medhold for nedsettende kommentar – innenfor ytringsfriheten, mener Sivilombudsmannen

I 2018 fikk ungdomsskolelæreren en formell advarsel fra sin arbeidsgiver etter at hun skrev den nedsettende kommentaren, ifølge Rett 24.

Læreren nektet å godta advarselen og får nå medhold av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Kommentaren ble publisert under et bilde av Ali og Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!», skrev læreren, og siktet til Ali.

Sivilombudsmannen mener at kommunen ikke har rettslig grunnlag for å gi den skriftlige advarselen.

Falkanger legger vekt på at kommentaren var fremsatt på fritiden, og at den først og fremst synes å være politisk motivert. Dette begrunnes med at læreren er medlem av Frp, samt at Ali i forkant av hendelsen skal ha uttalt seg kritisk til Listhaug.

Ombudsmannen skriver blant annet:

«Utsagnet er dermed i kjerneområdet for ytringsfriheten, hvor også agiterende politiske ytringer, og karakteristikker som appellerer til både følelser, fantasi og fornuft i utgangspunktet er like beskyttelsesverdige som mer akademisk pregede, velbegrunnede standpunkter.»

