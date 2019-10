Mandal er årets ungdomskommune

Mandal kommune fikk utdelt prisen på 250.000 kroner av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Ungdomskonferansen 2019 arrangeres av Bufdir.

– Det er en stor glede for meg å dele ut prisen for “Årets ungdomskommune” til Mandal. Som sørlending er det jo ekstra gøy å få dele ut prisen til en sørlandskommune. Kommunen jobber godt for å forebygge at ungdom faller utenfor, og har skapt en kultur for å høre hva ungdom har å si, ta dem på alvor og la dem få erfare demokrati i praksis, sier barne- og familieminister i en pressemelding.

Til inspirasjon

Fakta om Ungdomskonferansen Tidligere Barne- og ungdomskonferansen, arrangert siden 2003. Medarrangør i 2019 er Bydel Grorud, tidligere vinner av prisen for årets ungdomskommune. 600 deltakere fra ulike ungdomsråd, samt ansatte og politikere fra kommuner i hele landet. Konferansen finner sted i Oslo, på Quality Hotel 33 på Økern, fra 28. - 29. oktober.

Prisen går til kommuner som utmerker seg i arbeidet med å ta ungdom på alvor og involvere dem som likeverdige innbyggere.

– Å bli kåret til “Årets ungdomskommune” henger høyt. Regjeringen ønsker at flere kommuner kan la seg inspirere til å legge bedre til rette for at ungdom inkluderes og høres i prosesser, beslutninger og planer i kommunene, sier Ropstad.

– En internasjonal rollemodell

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har ledet juryarbeidet. Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Mandal er en rollemodell for god ungdomsmedvirkning både nasjonalt og internasjonalt. Kommunen har utarbeidet gode strukturer for å gi unge både en mulighet til å si sin mening, men også å bli lyttet til. Ungdomsrådet er del av saksgangen i de fleste politiske beslutninger i kommunen, og har gitt flere konkrete gjennomslag som gjør det bedre å være ungdom i kommunen».

Totalt var 22 kommuner nominerte til prisen. Bodø, Ulstein og Vefsn var finalistene til prisen.