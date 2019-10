Borgen fortsetter som ordfører i Oslo

Avgjørelsen ble klar mandag, i forhandlingene som nå pågår mellom byrådspartiene, opplyser en kilde til NTB.

Også Aftenposten og Nettavisen erfarer at Borgen fortsetter som ordfører.

MDG, Ap og SV i Oslo legger fram sin politiske plattform trolig allerede tirsdag, etter rundt en måned med byrådsforhandlinger.

– Jeg er veldig glad for at jeg nå er innstilt til å få fire nye år som ordfører i Oslo og har fått den tilliten som ligger i det fra det som ser ut som er et flertall i bystyret. Det som er viktig er at det er bystyret i sitt konstituerende møte på onsdag som fatter det endelige vedtaket, sier Borgen til NTB.

Hun understreker at ingen formelt sett kan si at hun er ordfører for fire nye år før hun faktisk velges av flertallet i bystyret onsdag.

Borgen har sittet i bystyret sammenhengende siden 1995. I tillegg satt hun satt også i bystyret i perioden 1979–83. Hun ble ordfører i 2015.

Ifølge Aftenposten har Høyre strukket seg langt for Miljøpartiet De Grønne i forsøk på å få dannet et alternativt byråd i Oslo, men har ikke fått gehør, ifølge avisas kilder i Venstre og Høyre.

20. september begynte MDG, SV og Ap byrådsforhandlingene. Torsdag var siste planlagte dag for møter i forhandlingsutvalgene. Ifølge Aftenposten vil avtalen bli presentert tirsdag, når forhandlingsresultatet er godkjent av de tre partienes fylkesledelser i Oslo.

(©NTB)