MDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd

Wilhelmsen erstatter Robert Steen (Ap), som nå blir byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Det er to andre nykommere i byrådet: Victoria Marie Evensen (Ap), som blir ny byråd for næring og eierskap, og Omar Samy Gamal (SV), som blir byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

– I går la vi fram en ambisiøs og omfattende byrådserklæring med nye grep for å få flere i arbeid, for klimakutt, for læring i skolen og for omfordeling. I dag får vi inn tre nye byråder med kjærlighet til Oslo og tro på politikkens kraft, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) onsdag.

Wilhelmsen blir MDGs tredje byråd. Lan Marie Nguyen Berg fortsetter som byråd for miljø og samferdsel, og Hanna Elise Marcussen fortsetter som byråd for byutvikling.

De øvrige byrådspostene fylles av SVs Inga Marte Thorkildsen, som fortsetter som byråd for oppvekst og kunnskap, og Rina Mariann Hansen (Ap), som fortsetter som byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Dermed fordeles byrådspostene slik på partiene: Arbeiderpartiet får fire, MDG får tre og SV får to.

Tone Tellevik Dahl (Ap), som var byråd for eldre, helse og arbeid og partifelle Marthe Scharning Lund, som var byråd for næring og eierskap, trer begge ut av byrådet.

