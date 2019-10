Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter brudd på arbeidsmiljøloven

Det melder NRK fredag formiddag.

– Vi åpner tilsyn med både Energigjenvinningsetaten og med Oslo kommune som sådan basert på oppslagene om mulige brudd, sier inspektør Bård Hokstad i Arbeidstilsynet til kanalen.

– Følges nøye opp

NRK avslørte forrige fredag de mange tusen bruddene på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Lovbruddene har skjedd siden 2016.

Byråden har selv erkjent at brudd har funnet sted i alle etatene hennes.

– Jeg har nå gitt tydelig beskjed om at dette må følges nøye opp i tiden fremover, sa Berg til NRK forrige uke.

Hun har videre bedt alle etatsdirektørene om en redegjørelse for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene.

Byrådsleder Raymond Johansen har blitt orientert om lovbruddene av Berg, og sier til NRK at hun har «tatt grep».

Ifølge Berg har også etatene hennes fått et nytt system i perioden 2014 til 2019, som bedre skal kunne avdekke brudd på arbeidsmiljøloven.

I tillegg til Bergs etater vil alle kommunens virksomheter gjennomgås.

Gransker Berg

Tidligere i år avdekket NRK også at Energigjenvinningsetaten, som behandler hovedstadens søppel, har brutt loven over 850 ganger siden 2017.

Ifølge Berg ble arbeidstidsbestemmelsene brutt 37 ganger bare i august.

Berg, som har det øverste ansvaret for etaten, har fått kritikk for håndteringen av lovbruddene, og Kontrollutvalget i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskes.

Revisjonsfirmaet PwC har også igangsatt gransking etter påstandene om lovbrudd i etaten. Rapporten skulle etter planen være ferdigstilt denne uken, men har blitt utsatt til 22. oktober.