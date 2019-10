NRK slår sammen regionale TV-sendinger

Innbyggerne i det nye Viken-fylket og Oslo får et felles regionalt TV-tilbud fra januar 2020. Fredrikstad blir sendested for den nye satsingen.

Sendingene fra Østlandssendingen, Buskerud og Østfold slås sammen i takt med at den nye regionreformen trer i kraft, opplyser kanalen i en pressemelding. Endringen fører til at Buskerud går ut av TV-samarbeidet med Telemark og Vestfold.

– Vi ønsker å lage en regional TV-sending med de beste og viktigste historiene fra vår region. Sendingen skal inneholde både fordypende stoff og oppdatering på de viktigste hendelsene, sier regionredaktør for region Øst, Jannicke Engan.

Fredrikstad

Ifølge NRK flyttes alle kanalens regionsendinger til etter Dagsrevyen, med ny sendestart klokken 19.45. De regionale kveldssendingene vil vare i 15 minutter og sendes på NRK1.

Regionens TV-redaksjon vil i oppstartsfasen ledes av Bjørnar Brechan, nyhetssjef for Østlandssendingen.

Engan sier at selv om Fredrikstad er valgt som sendested, ønsker hun at medarbeidere skal være på plass i hele regionen.

Østlandssendingen reagerer

Mens klubbleder Odd Skjerdal i NRK Østfold er fornøyd med beslutningen om å utpeke Fredrikstad som sendested, er reaksjonen en annen hos NRK Østlandssendingen, skriver Medier24.

– Det er klart at for oss i Østlandssendingen så er det en trist beskjed å få. Vi har et sterkt og godt TV-faglig miljø. Med mindre oppgaver på oss, vil det gå utover det miljøet, så det er ikke noen happy dag for oss. Samtidig vil vi gratulere våre kolleger i Østfold. Det er et spennende TV-prosjekt de har fått ansvar for, sier Anniken Mihle i NRK Østlandssendingen.

Hun sier at beslutningen ikke er overraskende, gitt det politiske ønsket om desentralisering.

– Samtidig må jeg si at jeg synes det er rart at hovedstadsområdet med 1,2 millioner mennesker – det tettest befolkede området i landet – ikke skal ha et sendested for lokal-TV. Det er jo det området med flest hendelser i landet, så det er en sak som jo forundrer, og som jeg tenker kanskje vil forundre andre utenfor vår redaksjon, sier hun.

