Ny ordfører ber til høyere makter

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

– Jeg brenner for å utvikle kommunen min og vil jobbe for at Aure skal være en bra kommune å bo i for innbyggerne.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

Ferske ordførere Hanne Berit Brekken (Ap) Ny ordfører i Aure 38 år, gift, to barn Utdannet adjunkt Jobber som realfagslærer i ungdomsskolen 14 år i kommunestyret, varaordfører de siste fire årene

– Jeg vil være meg selv, jobbe knallhardt for det jeg tror på og lytte til innbyggerne i kommunen.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg til å lede kommunen mot framtida! Vi skal videreutvikle Aure til å bli en attraktiv kommune for folk, næringsliv og turister. Jeg gleder meg også til å møte nye mennesker, få nye utfordringer og lære masse nytt.

4 Hva er du mest spent på?

– Jeg er spent på hvordan livet som ordfører blir. Dette blir en spennende reise med masse nye utfordringer som jeg gleder meg til å ta fatt på.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Økonomi. Vi må jobbe knallhard for å beholde og skaffe nye inntekter til kommunen.

6 Hva er ditt partis viktigste valgløfte?

– Vi sa klart og tydelig nei til vindkraft i Aure.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Barnefamilier! Og så kunne vi hatt god bruk for en rik onkel som ville bruke av sin formue på ulike prosjekter i kommunen.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Jeg liker best å bruke tid på familien min og venner! Ellers er jeg ekstremt interessert i sport, trener så ofte jeg kan og liker å reise.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Jeg ber aftenbønn hver kveld før jeg sovner. Den inneholder alt fra «kjære Gud jeg har det godt» til personlige ønsker for meg selv og familien og andre saker som opptar meg.