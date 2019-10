Vil heve statusen til eldrerådene

Befolkningens alder og sammensetting har stor betydning for bærekraften til velferdsstaten slik vi kjenner den i dag.

– I programmet for et aldersvennlig Norge er eldrerådene gitt en betydelig rolle. Det er derfor helt avgjørende at eldrerådene blir involvert i det kommunale planleggingsarbeidet, sier Trude Drevland, leder i rådet for et aldersvennlig Norge, som er en videreføring og modernisering av Statens seniorråd.