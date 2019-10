Ordfører i Kristiansand vil ha ny vurdering av Sian-søknad

– Dette nører opp under hat og fyrer opp under motsetninger. Det hører ingen sted hjemme, og har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, sier Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen skrev mandag at Sian og Arne Tumyr har til hensikt å brenne Koranen under et arrangement på torvet i Kristiansand 16. november.

Sian har fått tillatelse av kommunen til å holde arrangementet. Men at muslimenes hellige bok skal brennes, var ikke kjent før nå.

Politiet sier til avisen at de ikke har noen umiddelbare planer om å stanse brenningen, men Skisland sier at han ikke vil slå seg til ro med situasjonen. Han ønsker at situasjonen håndteres før politiet eventuelt må gripe inn.

– Jeg ser politiet følger dette tett, men vi må se på hva vi har mulighet til å gjøre fra kommunens side nå som det har kommet fram nye opplysninger.

Nå vi han ha en vurdering av saken fra kommuneadvokaten.

– Jeg er ikke jurist, men fra en etisk vurdering så er det ikke bra i det hele tatt. Arrangementet kan de ha, men koranbrenning er noe helt annet enn det de har søkt om. Jeg tenker det er naturlig å revurdere godkjenningen av søknaden nå som vi har fått nye opplysninger.

(©NTB)