Ordføreren rakk ikke egen konstituering, ble forsinket fra bryllup

– Jeg er ikke så glad i høytideligheter, og seansen med ordførerkjedet er det ikke så farlig at jeg gikk glipp av. Men, jeg skulle jo gjerne vært der med gjengen min, jeg hadde jo skrevet tale og alt mulig, sier Kjetil Torp humoristisk.

Ved forrige kommunestyrevalg satte Vegårshei KrF ny rekord med 26,2 prosent av stemmene. I årets valg sto partiet for et valgskred og endte på 40,2 prosent, og 7 av 17 mandater i kommunestyret. For andre gang var KrFs Kjetil Torp klar for å bli ordfører, men da han skulle konstitueres i kommunestyret denne uka glimret han med sitt fravær. Han satt nemlig fast på en flyplass på vei hjem fra et bryllup i Jerevan i Armenia. Det var Agderposten siom først omtalte saken.