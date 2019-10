Ny ordfører er æresborger i en landsby i Papua New Guinea

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

- Fordi jeg skal bidra positivt i kommunene min, og ordførerposisjonen er en nøkkelstilling.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

- Lytte.

3 Hva gleder du deg mest til?

- Møte mye folk, diskutere politikk og framtida for bygda vår.

4 Hva er du mest spent på?

Nye ordførere Geir Arild Espnes (Sp), Oppdal 61 år, gift Doktorgrad i helsepsykologi, også utdanning som befal, sykepleier og i markedsøkonomi Jobber som professor i helsevitenskap/folkehelsearbeid ved NTNU Åtte år i kommunestyret.

- Hvordan det skal gå.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

- Å bidra til at kommunen blir et regionsenter i søndre Trøndelag.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte og hvordan skal du oppfylle det?

- Støtte opp under de næringene vi har og bidra til å utvikle nye. Og å gi godt rom for at Oppdal skal fortsette å være Norges beste kommune å bo i (Oppdal toppet Kommunal Rapports Kommunebarometeret 2019).

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

- Alle som vil bidra, er velkomne.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

- Lese og gå tur.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

- Vel, det er vel ikke så mange som vet så mye om meg. Men det mest spesielle er vel at jeg er en slags æresborger i en landsby kalt Wautogik i Papua New Guinea.