Takker farvel til Edquist og sparepolitikken

Hun gir sin samarbeidspartner de åtte siste årene – Høyres avtroppende ordfører Thor Edquist – en stor del av æren for at hun overtar et Halden i en helt annen befatning enn da han overtok som ordfører i 2011. Kommunen ble i vår utmeldt av Robek etter å ha dekket inn et oppsamlet underskudd på nær 300 millioner kroner.

– Han har holdt et høyt nivå og har hevet Haldens omdømme fra å være ganske dårlig til å være veldig bra. Det er gjort et fantastisk arbeid disse åtte årene, sier Holm til Kommunal Rapport.