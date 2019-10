PFU behandler klage fra Tolga kommune

Rådmann Siv Sjøvold og Tolga kommune har klaget avisen inn for PFU etter saken fra i fjor om de tre brødrene Holøyen på Tolga. Klagen ble sendt inn i april og skal behandles onsdag 23. oktober, skriver Medier24.

Kommunen mener at VG gjennom presentasjonen og vinklingen skapte et feilaktig inntrykk av at «kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger».

Avisen blir klaget inn for brudd på seks punkter i Vær varsom-plakaten: Punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger, punkt 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, punkt 4.2 om å skille fakta og kommentar, punkt 4.4 om å ha dekning for titler og ingresser, punkt 4.14 om retten til samtidig imøtegåelse og punkt 4.15 om tilsvarsretten.

VG har tidligere understreket at de ikke mener avisen har brutt god presseskikk i denne saken.

Saken handlet om de tre brødrene som uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen og senere fikk vergemål mot sin vilje. Artiklene førte til en stor offentlig gransking på oppdrag av regjeringen, og den påfølgende rapporten forteller om en kommune som fikk sju millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

To av brødrene hadde ikke diagnosen, mens den tredje først fikk diagnosen etter at han var registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen. Vergemålene ble siden opphevet.

Både Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug og statsminister Erna Solberg ga de tre brødrene en unnskyldning for behandlingen de hadde vært utsatt for.

VG fikk for øvrig i år Den store journalistprisen for Tolga-saken.

(©NTB)