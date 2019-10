Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen

Venstre skal velge ny ledertrio på landsmøtet i april, og fristen for å nominere kandidater til valgkomiteen utløper førstkommende søndag.

Ifølge Klassekampen er ordføreren i Stad, Alfred Bjørlo, nominert av landets andre Venstre-ordfører, Lena Landsverk Sande, fra nabokommunen Vanylven. Venstre fikk hele 36,2 prosent oppslutning i Bjørlos kommune, Stad.

Bjørlos muligheter kan minske sjansen for Sveinung Rotevatn, rett og slett fordi de to er sambygdinger. En kilde tett på prosessen rundt å plukke kandidater til ny ledertrio, sier til Klassekampen at det er lite sannsynlig at valgkomiteen i Venstre vil innstille på to av tre kandidater fra samme bygd, og de to kommer begge fra Eid i Nordfjord.

Overfor Klassekampen understreker Bjørlo at et lederverv, handler om en helhetsvurdering.

– Per i dag er jeg valgt til ordfører i fire år, og det har jeg tenkt å være. Jeg er opptatt av at det skal være en åpen prosess i partiet. Blir jeg spilt inn av flere, så må jeg ta en runde med valgkomiteen, sier han.

Trine Skei Grande har vært Venstres leder siden 2010, mens nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012. Mens Grande har gitt uttrykk for at hun ønsker å fortsette, har nestlederne til nå ikke uttalt seg om gjenvalg.

Venstre velger ny partiledelse på partiets landsmøte i april neste år, og innstilling til ny ledelse skal være klar til 6. mars.

(©NTB)