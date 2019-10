Sametinget frykter det kan bli fritt fram for vindkraft

– Planen betydde en mulighet til å innsnevre slik at denne aktiviteten ikke skal skje i reinbeiteområder eller slik at det hindrer samiske rettighetshaveres bruk. Og at vi ellers fikk til en viss fredning, sier Muotka til Klassekampen og fortsetter:

– Nå blir det rått parti for oss. Det er vanskelig å tro at konsesjonssystemet plutselig skal begynne å ta hensyn til reindrifta, men vi må fortsette å jobbe for det.

Etter massiv motstand valgte regjeringen å skrote den nasjonale rammeplanen for vindkraft på land. Norges vassdrags- og energidirektorat skriver på sine nettsider at de i prosessen hadde dialog med samiske interesser. Nå som planen er skrotet, frykter Muotka at det politiske spillerommet er borte.

Regjeringen har varslet at neste skritt er en gjennomgang av konsesjonsreglene. Olje- og energidepartementet sier det er naturlig å bruke litt tid utover høsten og vinteren på dette. De har foreløpig ingen plan for hvordan de samiske interessene videre skal bli hørt.

«Sametinget har i høringen av nasjonal ramme bedt om konsultasjon. Departementet vil avklare med Sametinget hvordan dette skal følges opp», svarer departementet til Klassekampen.

(©NTB)