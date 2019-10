Alle samler seg mot Høyre i Halden

Thor Edquist (H) skyves ut på sidelinjen, etter åtte år som ordfører. Dette til tross for at Høyre for tredje gang ble Haldens største parti, og Edquist fikk desidert flest personstemmer i årets kommunevalg.

Fire uker etter årets valg har hans varaordfører Anne-Kari Holm (Sp) inngått en samarbeidsavtale med Ap, MDG, SV og Venstre. De fem partiene har ikke flertall alene, og har derfor også inngått et valgteknisk samarbeid med Rødt og Frp. De sju partiene har så vidt flertall i kommunestyret.