Opposisjonen raste mot regjeringens «vedvarende samlivsterapi»

Opposisjonen på Stortinget gikk hardt ut mot regjeringens mange interne konflikter da den to dager lange trontaledebatten startet torsdag. Debatten er stortingssesjonens første politiske slag og følger den høytidelige åpningen av det 164. storting dagen før.

-Trontaledebatten er en opposisjons debatt, men i dag vet vi nesten ikke hvordan vi skal møte en regjering med så omfattende indre konflikter som denne, uttalte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Oppkjøringen til stortingsåret har vært humpete for de fire regjeringspartiene. Borgerlig side gikk kraftig tilbake under høstens valg, og partiene har stått i steile og langvarige interne krangler om blant annet bompenger og språkbruk. De indre spenningene toppet seg tirsdag, da 31 stortingsrepresentanter, med Frp i spissen, valgte å stemme blankt under gjenvalget av Venstres Abid Raja som visepresident på Stortinget.

– En fallitterklæring

– Vi har en statsminister som bruker veldig mye av arbeidstiden sin på vedvarende kriseterapi og krisehåndtering, og da er det interessant å se på hva slags kriser hun bruker mest energi på. Hvis man sammenligner håndtering av klimakrisen og samlivskrisen i egen regjering, så ser man et tydelig bilde, uttalte SV-leder Audun Lysbakken.

Han anklaget regjeringen for å mangle både en plan og en vilje til å nå klimamålene og kravene fra de streikende elevene.

– Samlivsproblemene derimot, der har det vært to måneder med krisemøter, ultimatumer og milliarder på bordet for å løse egen krise. Det sier mye om prioriteringene til regjeringen, uttalte Lysbakken.

Marit Arnstad kalte de mange interne krisene i regjeringen for en fallitterklæring.

– Historien om dagens regjering er historien om fire partier som virker mest opptatt av egen makt, uansett hva slags prinsipper de må fire på, uttalte hun.

Varsler lokal motmakt

Senterpartiet var valgets store vinner. Marit Arnstad forsøkte seg på en analyse av hvorfor regjeringspartiene har gått så mye tilbake mens Sp har gått fram.

– Reaksjonene i valget handler om en regjering som mener sentralisering og ulikhet nærmest er en naturgitt utvikling. Det utfordrer folks rettferdighetssans og forståelsen av det norske systemet. Det handler om jevnbyrdighet mellom by og land, og det er den balansen som over flere år har vært truet med Høyre og Frp i regjering, mente hun.

Nei til høyrepolitikk

– Høstens valg var et tydelig nei til mer høyrepolitikk, proklamerte Aps leder Jonas Gahr Støre.

Han fastslo at selv om valget også var en skuffelse for Arbeiderpartiet isolert sett, har partiet sammen med sine rødgrønne venner skjøvet de borgerlige fra makten i svært mange av landets kommuner og fylker.

– Den makten skal brukes til å være en tydelig lokal og regional motvekt mot usosial politikk fra regjeringen, varslet Støre.

Opposisjonen brukte også anledningen til å legge fram godt over førti nye forslag. Blant dem forslag fra Sp om at sammenslåinger av fylker kan reverseres dersom fylkene ber om det; fra Ap om å gjennomføre en utredning for Nord-Norgebanen og fra MDG om å raskest mulig hente den norske syke fireåringen, hans mor og søster fra al-Hol-leieren i Syria til Norge.

