Stortinget åpnet igjen – regjeringen vil legge konfliktene bak seg

Etter et tre måneder langt avbrekk preget av valgkamp, personbeskyldninger og bompenger, var politikere i festskrud og hjemlige bunader samlet på høytidelig vis for å åpne det 164. storting.

Tradisjonen tro var hovedstadens paradegate pyntet med flagg og blomster, og soldater fra Garden og Forsvaret sto oppmarsjert langs kjøreruten fra Slottet til Stortinget.

Kong Harald leste opp den såkalte trontalen på vegne av regjeringen, et rundt formulert arbeidsprogram for det kommende stortingsåret.

Talen startet med et tilbakeblikk til et tidspunkt preget av optimisme for regjeringssamarbeidet.

– Den 22. januar ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti. Til grunn for utvidelsen ligger den politiske plattformen partiene ble enige om på Granavolden, sa kongen.

Granavolden-politikk

Naturlig nok trakk regjeringen fram en rekke av punktene de ble enige om i Granavolden-plattformen i trontalen, og det meste er kjent politikk.

Den betente bompenge-saken ble ikke nevnt med ett ord – og det var få referanser til samferdselspolitikken. Men regjeringen lover å få flere i arbeid, satse på hav og infrastruktur, skole, sykehus og politi.

– Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020, slår regjeringen fast i talen.

Det loves også at Norge skal ta sin del av klimaansvaret, men ingen konkrete nye initiativer ble lagt på bordet.

– Nye varmerekorder verden over, svekket naturmangfold og et klima i endring også her hjemme understreker alvoret, sa kong Harald da han leste opp trontalen for de folkevalgte.

Innvandring

Opptakten til talen illustrerte godt at regjeringssamarbeidet har fått seg en knekk i valgkampen. Tirsdag ble Venstres Abid Raja gjenvalgt som visepresident på Stortinget, men ikke uten en smekk på fingrene fra Frp i form av 31 blanke stemmer.

De to partiene har kranglet høylytt om språkbruken i innvandringsdebatten, og i trontalen blir det lovet handlingsplaner for å styrke arbeidet mot diskriminering og hatytringer.

Det slås fast at selve innvandringspolitikken skal være restriktiv.

– Innvandring er en viktig årsak til økt fattigdom og økte forskjeller i det norske samfunnet. Regjeringen vil videreføre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk, sa kongen.

Konfliktsaker

Det neste stortingsåret kan bli avgjørende for veien videre for regjeringspartnerne Høyre, Frp, Venstre og KrF. En rekke betente saker står i kø.

Klimakrise, syriabarn, båtmigranter, pelsdyrbønder, nye forsvarsplaner og budsjettlekkasjer som må betales, er noe av det som kan seile opp som konfliktsaker. Men det er først etter at kongen har forlatt salen.

– Det skal ikke foregå drøftelser i Stortinget så lenge kongen er til stede. Derfor venter stortingspresidenten med å foreslå hvordan trontalen skal behandles, til etter at kongen har forlatt stortingsbygningen, understreker Stortinget.

Tradisjonen tro avsluttet kongen talen med en liten beskjed til Vårherre.

– Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 164. storting for åpnet, sa han.

(©NTB)