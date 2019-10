Tingretten åpner opp for straffeprosess mot Drangedal kommune

– Tingretten har foreløpig oppnevnt meg til bistandsadvokat for tre av klientene, og jeg venter på en fjerde begjæring. Dette åpner opp for en strafferettslig prosess mot skoleeier, sier advokat Vibeke Hein Bæra.

Siden i sommer har rundt 70 personer i Drangedal fortalt historier om omfattende mobbing i skolen. I forrige uke kunne NRK fortelle at en av advokat Vibeke Hein Bæras fortelle 70 klienter har nå krever et millionbeløp i oppreisning fra Drangedal kommune for brudd på opplæringsloven, barneerstatning og diverse utgifter som er påløpt. Nedre Telemark tingrett har oppnevnt Hein Bæra som bistandsadvokat for tre av klientene, noe som åpner for en strafferettslig prosess mot kommunen. Retten legger vekt på sakens alvor.