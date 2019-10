Vedum varsler kamp om nasjonalt eierskap

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ble tatt imot med jubel og langvarig stående applaus da partiets landsstyremøte mandag samlet seg for første gang siden valgsuksessen i høst. Senterpartiet nær doblet oppslutningen fra forrige kommune- og fylkestingsvalg da de fikk 14,4 prosent ved valget i år.

– Det mest interessante er at det ikke er fordi vi har funnet på noe helt nytt. Men vi har gått tilbake til kjerneverdiene våre og tort å stå for dem, sa Vedum, og ramset opp: utvikling av hele landet, tjenester der folk bor og nasjonalt eierskap.

– Det har vist seg at veldig mange deler disse sakene, sier Vedum.

Kamp mot kraftkabel

Sp-lederen varsler at kampen for å sikre fortsatt nasjonalt eierskap av naturressurser, infrastruktur, statlige bedrifter og bruken av norsk kraft vil bli en av de viktigste for partiet i høst.

– Det er viktig for et land å ha noen grunnressurser på egne hender. Vi kommer til å løfte den debatten med full kraft inn i Stortinget, sa Vedum.

Han sier kampen mot den omstridte kraftkabelen NorthConnect mellom Norge vil Skottland vil bli sentral for partiet. Der er det ventet en avgjørelse fra regjeringen i høst. Mange i norsk industri er redde for at kabelen vil gjøre deres krafttilgang mye dyrere, sa Sp-lederen.

– Det vil være svært uklokt å gi mer av vår kraft til EU, sa Vedum.

Kritisk til utvalg

Å fortsette å være en tydelig motmakt og motstemme mot regjeringens sentraliseringspolitikk vil være helt sentralt for partiet fremover, understreket både Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Vedum mener regjeringens sentraliseringspolitikk er hovedgrunnen til Sps eventyrlige suksess.

– Det viktigste for folk er å ha skoler, sykehus, politi og grunnleggende tjenester nær der de bor. Der har vi vært den tydeligste stemmen, sa Vedum.

Han langet ut mot regjeringen som han mener fortsetter i samme spor til tross for valgskrellen. Han ramset opp utvalg med flere sentraliserende forslag som har kommet i ukene etter valget, som domstolsutvalget, kraftskattutvalget, samt regjeringens distriktsmelding der videre kommunesammenslåinger varsles.

– Man skulle tro de ville justere kursen etter et slik valg, men de kjører bare hardere på. De sier det bare er utvalg, men jeg tror ikke det er tilfeldig at utredningene er bestilt til rett etter valget. Jeg tror heller ikke det er tilfeldig at NorthConnect-saken først kommer etter valget, sa Vedum.

Vil kjempe for kraftkommunene

Sps parlamentarisk leder Marit Arnstad lover intens kamp mot forslagene i kraftskattutvalget, som hun kaller «et beinhardt angrep på lokaldemokratiet» dersom de blir innført.

Utvalget har foreslått at skatteinntektene fra kraftkommunen skal inn i statskassen og så deles ut igjen til landets kommuner, og ikke som i dag disponeres av kommunen selv.

– Tanken har alltid vært at kommunene som har store naturinngrep, skal få noe tilbake. Disse forslagene medfører en skillelinje i norsk politikk, som handler om man synes det er viktig å legge inn verdiskapning, rettigheter og inntekter i et lokalsamfunn, sa Arnstad.

Det er ventet at landsstyret vil vedta en uttalelse der de ber regjeringen legge bort kraftskattutvalgets forslag.

– Forslagene vil være et svik mot vannkraft-produserende kommuner og svekke mulighetene til en offensiv utbygging av norske vannkraftressurser, heter det i forslaget fra redaksjonskomiteen.

Landsstyret skal også behandle et forslag om å gå inn for en uttalelse om behovet for en omfattende reform og avprivatisering av norsk barnevern.

