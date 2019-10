Lover en åpen form for parlamentarisme i Viken

Etter tre ukers forhandlinger kunne listetoppene til Ap, Sp, MDG og SV i går fortelle hvordan de vil styre Viken de fire neste årene. Deres felles politiske plattform inneholder store ambisjoner på en rekke områder, selv om de allerede om to år – etter stortingsvalget i 2021 – vil be en det nye stortingsflertallet om å oppløse det nye storfylket.

Blant annet er målet å gjøre fylkeskommunens egen virksomhet fossilfri innen 2028, og å kutte de samlede klimautslippene i Viken-regionen med 80 prosent innen 2030. Fylkeskommunen skal styres etter et klimabudsjett, og ikke bare et økonomisk budsjett. Elevene i videregående skal få læreplassgaranti og et gratis skolemåltid, og opptakssystemet skal sikre at de som vil får en plass på nærskolen.