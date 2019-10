Vil flytte skatteoppkreving til staten

Et enstemmig storting avviste våren 2015 regjeringens forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale kemnerne til den statlige Skatteetaten. Men de borgerlige partiene åpnet for et nytt forslag senere – og det kommer i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår at oppgaven flyttes allerede fra juni 2020. Det vil innebære at over 200 kommunale og interkommunale skattekontor blir nedlagt, og erstattet av 56 statlige kontor.