Ønsker flere grønne lån i kommunene

“Kommunalbanken gir allerede grønne lån til kommuner i dag. Fordelen ved å velge grønt framfor grått, er imidlertid bare 0,1 prosentpoeng lavere rente. Arbeiderpartiet foreslår at fordelen til sammen blir et halvt prosentpoeng. Renterabatten skal gjelde for lån inntil 250 mill. kroner per investering” skriver Ap i sitt alternative statsbudsjett.

Partiet anslår at ordningen kan bidra til å redusere klimautslipp med 2,3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter for perioden 2021–2023.