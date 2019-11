Finansministeren vil ikke si at forslaget om lakseskatt er dødt

Jensen mottok utredningen om skatt på havbruk på mandag og har sendt den rett på høring. Utvalget ble satt ned i fjor, på bestilling fra Stortinget. Flertallet i utvalget foreslår at laksenæringen må betale en egen skatt når den tjener milliarder på å bruke felles havressurser den i stor grad har fått gratis tilgang til.

Mens utvalget har jobbet, har både Frp, Høyre og Venstre sagt nei til en såkalt grunnrenteskatt. Men Jensen viste til den formelle prosessen da hun ble bedt av SVs Torgeir Knag Fylkesnes om å klargjøre om det er mulig å se for seg at regjeringen går inn for en skatt.

– Det er formelt sånn at en statsråd svarer for Stortinget, ikke for landsmøter. Nå har Stortinget bedt om et utvalg. Det er bedt om at regjeringen kommer tilbake med en sak om dette i 2020. Hva innholdet i saken blir, har ikke regjeringen tatt stilling til.

Hun tilføyer imidlertid at regjeringen «må ta med seg» landsmøtevedtakene i regjeringspartiene når saken skal drøftes.

(©NTB)