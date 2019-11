Forbund mener voldsutsatte lærere står alene

Forbundet viser til flere hendelser hvor både kommune og rektor ikke har ønsket å anmelde voldsovergrep, og overlatt det til den voldsutsatte ansatte.

– Det er arbeidsgiver som har ansvar for å anmelde, påpeker forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes Landsforbund overfor Klassekampen.

Han mener læreren kan havne i en vanskelig situasjon om vedkommende må anmelde saken selv. Blant annet kan det ødelegge relasjonen med elever og foresatte, og det skaper en risiko for represalier, mener han.

14 prosent av grunnskolelærere i Norge ble i fjor utsatt for vold og trusler fra elever eller foresatte, ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.

Skolenes Landsforbund ber nå sine tillitsvalgte om å politianmelde arbeidsgivere som ikke beskytter og følger opp lærere som utsettes for vold.

– En arbeidsgiver som løper fra ansvaret, bryter loven og risikerer straff, sier Stava.

Også Arbeidstilsynet sier at vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem, og de anbefaler sterkt at arbeidsgiveren tar ansvar for anmeldelse – etter samtykke fra den ansatte.

