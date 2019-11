Hyttekommune varsler byggesak-anmeldelser til Økokrim

– Vi vurderer to til fire konkrete saker for anmeldelse nå. Det er de sakene som vi hittil mener er av en slik art og alvorlighetsgrad at de bør anmeldes, sier rådmann Torill Eeg i Færder kommune til Dagens Næringsliv.

Nylig var kommunen på tilsyn på flere eiendommer. Eierne har fått kommunens foreløpige vurderinger, og de har fått tilsvarsfrist til midten av november.

Rådmannen åpner for at det kan bli sendt flere anmeldelser etter hvert.

– Vi har fått nesten 200 meldinger om ulovligheter siden 2017, og vi får fortsatt meldinger. I tillegg er det sånn at vi gjennomgår bygg hvor det søkes om nye tiltak, og av og til oppdager andre ulovlige tiltak. For eksempel hvis det er søkt om et påbygg, og vi finner en terrasse eller et annet påbygg som er gjort uten godkjennelse, sier Eeg til avisen.

Færder kommune er en øykommune i Vestfold, hvor hytteøyene Tjøme og Hvasser ligger.

