Løp og søk – nå deler denne karen ut penger til digital hjelp

– God digital kompetanse er en forutsetning for at både offentlig sektor, næringsliv og den enkelte skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi. I vår digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy for å ta del i arbeids- og samfunnsliv, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en nyhetsmelding på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) hjemmeside.

Stadig flere offentlige tjenester digitaliseres. Det fordrer at befolkningen har grunnleggende digitale ferdigheter. Ifølge KMD er det mange eldre, personer utenfor arbeidslivet og innvandrere i gruppen av dem som oftest trenger veiledning og opplæring. Digitaliseringsministeren synes det er positivt at mange kommuner ønsker å hjelpe innbyggere som trenger å forbedre sine digitale ferdigheter, en oppfatning som deles av kommunalministeren.