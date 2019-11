Oslo vil plante 100.000 trær innen 2030

– Kommunen skal ikke stå for all denne plantingen på egen hånd. Den skal gjennomføres i dialog med utbyggere og næringslivet og vi vil også se på ulike løsninger for hvordan innbyggerne kan bidra ved for eksempel å plante trær i hagene sine og andre steder, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

Hun innrømmer at det er et hårete mål, men mener det er et trivselstiltak som vil gjøre byen hyggeligere.

De nye trærne skal plantes i byggesonen hvor det ifølge Plan- og bygningsetaten i dag er mellom 700.000 og 1,2 millioner trær.

Også i Bergen er det vedtatt en strategi om å øke antallet trær, mens det i Stavanger jobbes med en forvaltningsplan med samme mål.

