Redaktør føler seg truet og trakassert av Ap-politiker, ber fylkespartiet om hjelp

– Jeg er lei av å bli truet, trakassert og forsøkt hindret i mitt redaksjonelle arbeid som redaktør i Drangedalsposten. Nå er det nok, sier redaktør Jan Magne Stensrud i Drangedalsposten.

Redaktøren mener at lederen av Drangedal Ap og medlem av kommunestyret, Magnus Straume, over en periode på to år har trakassert og truet ham og hans ansatte. Han har tidligere politianmeldt Ap-lederen for dette forholdet, men saken ble henlagt. Nå har redaktøren sendt et fem siders brev til Telemark Arbeiderparti for å be om hjelp til å løse det han mener er en uholdbar situasjon.