Undersøkelse: Kommunene har liten oversikt over partnervold

I sju av ti av de 168 drapene har det vært registrert partnervold før drapet. I tillegg har tre av fire vært i kontakt med hjelpeapparat, politi og helsevesen før drapet.

– Kommunene har mange oppgaver, men det å redde liv og forebygge vold bør stå øverst på oppgavelisten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Tre av ti kommuner har voldsoversikt

Bare tre av ti kommuner oversikt over hvor mange som blir utsatt for vold i nære relasjoner eller voldtekt i sin kommune, ifølge en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Krisesentersekretariatet. 85 kommuner har svart på undersøkelsen, ifølge VG, som først omtalte saken.

Bjurstrøm mener noe av det viktigste kommunene bør gjøre, er å sikre at alle aktørene i hjelpeapparatet, som politi, barnevern, skole, helsestasjon, samarbeider for å hjelpe og forebygge.

Det må på plass rutiner for informasjonsdeling mellom disse aktørene, og alle må vite hvordan man gjenkjenner vold i nære relasjoner, mener Bjurstrøm.

– Et under at ikke flere blir drept

Bare halvparten av kommunene har en gjeldende handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og én av fem kommuner informerer om hjelpetilbud for voldsutsatt på andre språk enn norsk, ifølge undersøkelsen.

Tove Smaadahl, som er leder for Krisesentersekretariatet, mener det er et under at ikke flere blir drept fordi det er så tilfeldig hva slags hjelp kvinner i voldelige forhold får.

– Hjelpen kvinner får, er betinget av hvor de bor. Det er helt horribelt. Slik kan det ikke være. Kommunene mangler kunnskap og ressurser for å forebygge vold og hjelpe kvinner i voldelige forhold, sier Smaadahl i en kommentar til undersøkelsen.

Krisesentersekretariatet gjennomfører i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet i disse dager den årlige kampanjen «Taushet tar liv».

