Utslippsfri byggeplass er Årets lokale klimatiltak

– I år var det ingen tvil i juryen om hvem som skulle ha førsteplassen. Her har vi et prosjekt som vil kunne bidra til store utslippskutt over hele kloden, sa jurymedlem Kristin Halvorsen da hun overrakte vinnerdiplomet til Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under Zerokonferansen, som har samlet 1.300 klimaengasjerte deltakere fra næringsliv, forvaltning og politikk denne uken.

Pilotprosjektet som berømmes ligger midt i Oslo sentrum. En liten veistubb blir her bygd om ved hjelp av anleggsmaskiner som går på strøm, og dermed er frie for utslipp av klimagasser. Oslo kommune vil stille krav til sine leverandører, slik at alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025.