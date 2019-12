Varsler 55 arkivtilsyn neste år

Arkivverket har plukket ut til sammen 37 kommunale virksomheter som neste år må forberede seg på å ta imot et arkivfaglig besøk. Disse virksomhetene er valgt ut fra en risikobasert tilnærming hvor Arkivverket vurderer hvilke arkiv hvor de anser at det er fare for feil og mangler.

– I virksomheter med høy risiko er det stor sannsynlighet for hendelser som på sikt vil kunne føre til brudd på rettigheter og rettsikkerhet for enkeltmennesker. Det kan også bety effektivitetstap, økonomiske tap og tap av tillit, opplyser fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket på Arkivverkets nettsted.