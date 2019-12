Kemner ble Årets kommunaløkonom

Prisen ble delt ut på Norges kemner- og kommuneøkonomers forbunds (NKK) regnskapskonferanse.

– Årets kommunaløkonom 2019 har lagt ned et stort arbeid innenfor fagfeltet. Hun har i en årrekke arbeidet innen ulike deler av offentlig forvaltning, og har mye av æren for at overføring av skatteinnkrevingen til staten i 2015–2016 ikke ble noe av, skriver juryen i sin begrunnelse.