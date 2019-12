Rogaland får drahjelp i racet mot utslippsfrie hurtigbåter

− Tradisjonelle hurtigbåter har mer enn fire ganger så høye utslipp av CO₂ per passasjer per kilometer som flyreiser, og bruker over 80 millioner liter diesel årlig i Norge. Det er derfor et stort potensial for utslippskutt både i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye løsninger for hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

– Vi må bort fra fossile drivstoff i hele samfunnet og all transport. Derfor gjennomfører regjeringen nå en stor satsing på grønn skipsfart. 80 grønne ferjer er allerede under bygging og nå skal vi i gang med omstillingen av hurtigbåtene, sier statsråden.