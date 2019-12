Nesten halvparten bestilte kjøtt til Oslo kommunes vegetariske julebord

Det ble mange reaksjoner da nyheten kom om at Oslo rådhus sitt julebord ville arrangeres med vegetarisk hovedrett på menyen. Byråd for miljø, Lan Marie Berg (MDG), sa hun mente dette var en god start på å gjøre Oslo mer vegetarisk.

– Å gjøre julebordet vegetarisk er en god start, skrev byråden i en e-post til VG.

Men så vegetarisk som Berg ønsket ble ikke julebordet. Som en del av påmeldingsskjemaet hadde de ansatte og politikerne mulighet til å velge to alternative retter, i tillegg til stekt selleri; kveite og juletallerken.

Mens 68 valgte sellerien, valgte 118 kveite og 155 juletallerken, får Nationen opplyst.

Det vil si at 45 prosent av dem som var på julebordet, valgte alternativer med kjøtt. Tallerkenen inneholdt både ribbe, pølse og medisterkaker.

MDG er likevel fornøyd.

– At over én av fem velger et vegansk alternativ, og at enda flere velger fisk, er en god start. Men jeg har stor forståelse for at det tar tid å endre matvaner man har tilegnet seg over et langt liv, og særlig jula er en tradisjonsbundet tid, sier byrådssekretær for miljø- og samferdsel Sindre Buchanan (MDG) til Nationen.

