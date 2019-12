Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter

Rica Eiendom og Finnmarkseiendommen (FeFo) ble enige om ny festekontrakt for Nordkapplatået i slutten av november. Nå er avtalen undertegnet.

Rica Eiendom har tidligere betalt 65.000 kroner i året for å leie 900 mål av en av Norge største turistattraksjoner. Leieprisen er økt til 3.480.000 kroner i året, mens arealet er redusert til en åttendedel. Kontrakten varer i 99 år, skriver Klassekampen.

Rica leier området videre til Scandic, som hvert år krever inn 50 millioner kroner i besøksavgift. Festeavgifta går til grunneier FeFo.

Nordkapp kommune utarbeider for tiden en plan for området, og politikerne beklager at avtalen allerede er signert.

– Vi er skuffet over at partene ikke ventet på lokaldemokratiet. Vi kommer uansett til å regulere Nordkapp-platået, også der Rica/Scandic har sitt anlegg, til offentlige formål, sier ordfører Jan Olsen (SV).

Nordkapp-saken var en stor sak i høstens lokalvalg. Det nye kommunestyret har vedtatt et bygge- og delingsforbud på platået. Dermed kan ikke leietakerne gjøre noe før kommunen sier ja.

Styreleder Bente Haug i FeFo mener kontakten med kommunen har vært god.

– Til forskjell fra ordføreren driver ikke vi med politikk. Vi er bundet av juss og lovverket, blant dem tomtefesteloven. Vi har strukket oss langt for å etterkomme lokalsamfunnets ønsker, sier hun

