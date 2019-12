Helseministeren møtte ordførerne i Finnmark: – Tilliten til tjenesten er tynnslitt

– Helseministeren fikk krystallklar beskjed fra ordførerne i Finnmark om at det er stor frustrasjon og utrygghet blant befolkningen, og at beredskapssituasjonen er uakseptabel, sier Wenche Pedersen (Ap), leder av Øst-Finnmark regionråd og ordfører i Vadsø.

I helgen ble det klart at Babcock Scandinavian AirAmbulance, som i juli overtok ansvaret for ambulansetjenesten, hadde fem av ti fly stående på bakken, blant annet i Tromsø, Alta og Bodø. Babcock kunne ikke gi et tidsperspektiv for når alle flyene er operative igjen. Ordførere og helsepersonell i nord beskriver beredskapssituasjonen som en krise.