Ap og Sp vet ikke om de ønsker mer vindkraft enn i dag

– Det er et spørsmål vi ikke har tatt stilling til per nå, sier Sandra Borch, energipolitisk talsperson i Sp, til Trønder-Avisa.

Dersom det skal gis nye konsesjoner, så må kommunene få mer innflytelse i avgjørelsen om utbygging, understreker Borch.

Flere vindkraftprosjekter er under bygging i Trøndelag, og det er gitt konsesjoner til 111 nye vindturbiner i prosjekter der byggingen ikke er startet.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sa i forrige uke at han mener det er behov for mer vindkraft enn det er gitt konsesjon til per i dag.

Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, er enig i at Norge trenger økt produksjon av kraft framover.

– Vi er definitivt tilhenger av mer vindkraft enn i dag, men for å svare på om det trengs mer enn det er gitt konsesjon til, så må vi ha den samlede planen først, sier Eide.

Mens Sp ønsker å gi lokalpolitikere vetorett mot nye vindkraftutbygginger, vil Ap beholde en åpning for at nasjonale myndigheter kan bestemme.

– Vi sier at kommuner og lokale interesser må tillegges stor vekt. Det er ikke langt unna et veto, men det er ikke et veto, sier Eide.

